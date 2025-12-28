العالم اليوم - بفوز صعب على تونس..نيجيريا تتأهل لدور الـ16 في "أمم إفريقيا"

انتم الان تتابعون خبر بفوز صعب على تونس..نيجيريا تتأهل لدور الـ16 في "أمم إفريقيا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 ديسمبر 2025 02:11 صباحاً - تأهل منتخب نيجيريا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بعد فوز صعب ومثير حققه السبت على حساب نظيره التونسي بنتيجة 3 - 2.

وأحرز فيكتور أوسيمين هدف تقدم نيجيريا في الدقيقة 44، ثم أضاف نديدي الهدف الثاني بالدقيقة 50، قبل أن يكمل الثلاثية أديمولا لوكمان في الدقيقة 67.

وسجل منتصر الطالبي هدف تونس الأول في الدقيقة 74، وأضاف علي العابدي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

ورفع منتخب نيجيريا بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد تونس عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وأصبحت نيجيريا الفائزة بلقب البطولة الإفريقية ‌ثلاث مرات في 1980 و1994 و2013، ثاني المتأهلين إلى دور 16 بعد المنتخب المصري الذي ضمن التأهل من صدارة المجموعة الثانية بالفوز 1-صفر على جنوب إفريقيا الجمعة.

أما تونس التي يدربها ⁠سامي الطرابلسي والتي سبق لها الفوز باللقب مرة واحدة في عام 2004، فتتطلع إلى حسم التأهل عبر الجولة الثالثة عندما تلتقي تنزانيا في الرباط، بينما تلتقي نيجيريا مع أوغندا في فاس.

وفي وقت سابق من يوم السبت تعادل منتخبا أوغندا وتنزانيا 1 - 1 ليحصد كل منهما أول نقطة في مشوار البطولة المقامة بالمغرب.