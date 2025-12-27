الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنتِ من الأشخاص الذين يبحثون دائما عن مشروبات طبيعية من أجل بشرة صحية، فإليك هذه الوصفات لمشروبات تجعل بشرتك مشرقة.

مشروبات طبيعية لبشرة طبيعية تعرف عليها

أولا، اخلطي في الخلاط حبة شمندر مقشرة نيئة أو مسلوقة، وحبة برتقال مقشرة، وبعض أوراق السبانخ، وكوب من الماء، ثم صفيه واشربيه من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وينصح باستخدام الشمندر الني للحفاظ على فوائده.

ثانيا، اغلي كوبا من الماء مع بعض شرائح الكركم، ثم قومي بتصفيته في كوب وأضيفي إليه من ثلاث إلى أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون ونصف ملعقة كبيرة من العسل حسب الرغبة، إذ يحتوي الكركم على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات التي تساعد على توهج البشرة.

ثالثا، قومي بتقطيع خيارة واحدة مع ليمونتين إلى شرائح، وضعيها في كوبين من الماء مع 10 أوراق من النعناع، واتركي الخليط طوال الليل داخل الثلاجة، ثم اشربيه لترطيب بشرتك وإشراقها من الداخل.

رابعا، قومي بتقطيع ليمونة واحدة مع خمس حبات فراولة إلى شرائح صغيرة، وأضيفيها إلى لتر من الماء البارد مع بعض أوراق الريحان، وانقعيها لمدة ساعة قبل شربه.

خامسا، قطعي برتقالة كبيرة وضعيها في ثلاثة أكواب من الماء مع نصف كوب من الزنجبيل المقطع، وضعي الخليط في الثلاجة طوال الليل، ثم اشربيه في الصباح.

سادسا، اغلي كوبا من الماء مع ثلاث ملاعق كبيرة من الزبيب، ثم صفي الخليط واتركيه لمدة ساعة في وعاء، بعد ذلك اشربيه لتحصلي على توهج فوري، إذ إن مشروب الزبيب يساعد على إزالة السموم.