تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 24 يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 06:31 مساءً -  

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون اليوم السبت، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم، تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بالتخطيط لقتل طفل شبرا الخيمة، لجلسة 24 يناير مع استمرار حبس المتهمين، حيث ورد للمحكمة خطاب يفيد بتعذر نقل المتهم من مديرية أمن الأسكندرية لتوقف المأموريات الخارجية خلال تلك الفترة.

 

 

 

ومن المقرر لهذه الجلسة، الاستماع لشهادة شاهدي الإثبات الثاني والثالث ولضم صورة من التقرير النفسي الخاص بالمتهم الأول المودع بالقضية 9800 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة وللاستعداد المرافعة كطلب الدفاع.

 

فض الأحراز وعرض مقاطع الفيديو

وكانت المحكمة قد قامت بالجلسة الماضية بفض الأحراز وعرض مقاطع الفيديو على الدفاع وكذا مناقشة الخبير الاجتماعي.

