حبس مها الصغير شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيه في قضية انتهاك حقوق ملكية فكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 06:31 مساءً - قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة الإعلامية مها الصغير بالحبس لمدة شهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، بعد إدانتها في القضية المتهمة فيها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين.

وجاء الحكم على خلفية ثبوت قيام المتهمة باستخدام لوحات فنية أوروبية محمية بحقوق الملكية الفكرية داخل أحد البرامج التلفزيونية، ونسبتها إلى نفسها دون الحصول على إذن مسبق من أصحاب الحقوق أو الجهات المالكة لتلك الأعمال.

وكانت النيابة العامة قد أحالت مها الصغير إلى المحاكمة عقب استكمال التحقيقات، التي كشفت عن عرض أعمال فنية لفنانين أجانب خلال برنامج عُرض في يوليو الماضي، وتقديمها على أنها من إبداعها الشخصي، وهو ما اعتبرته النيابة تعديًا صريحًا على حقوق الملكية الفكرية.

وبحسب قرار الإحالة، فإن الفقرة الفنية بالبرنامج تضمنت لوحات تعود لفنانين أوروبيين، جرى تداولها دون تصريح أو موافقة، ما يخالف أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وتعود بداية الأزمة إلى تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية، اتهمت فيها الإعلامية باستخدام أعمالهم دون سند قانوني، ليصدر المجلس قرارًا عاجلًا في يوليو الماضي بمنعها من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وخلال جلسات المحاكمة، دفع الدفاع بأن عرض اللوحات جاء في إطار إعلامي غير تجاري، إلا أن جهة الادعاء أكدت أن نسب الأعمال الفنية إلى المتهمة يمثل جريمة مكتملة الأركان وفقًا للقانون.