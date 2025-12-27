تعليم القاهرة: انطلاق بث مباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 07:25 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في إطار حرصها على دعم الطلاب وتقديم خدمة تعليمية متميزة تسهم في تحقيق أفضل النتائج، عن انطلاق فعاليات البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت للفصل الدراسي الأول 2025 / 2026.

ويأتي ذلك برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث تبدأ أولى المراجعات غدًا الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025، وفقًا للجدول المحدد لمادة العلوم.