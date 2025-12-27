تعليم القاهرة: انطلاق بث مباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت

- 1/2
احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 07:25 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في إطار حرصها على دعم الطلاب وتقديم خدمة تعليمية متميزة تسهم في تحقيق أفضل النتائج، عن انطلاق فعاليات البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت للفصل الدراسي الأول 2025 / 2026.
ويأتي ذلك برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث تبدأ أولى المراجعات غدًا الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025، وفقًا للجدول المحدد لمادة العلوم.
مواعيد مراجعات مادة العلوم
باللغة العربية: من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا
باللغة الإنجليزية: من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا
تدريب عملي على نظام البوكليت
وأكدت مدير المديرية أن تنظيم هذه المراجعات يأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف تدريب الطلاب عمليًا على مواصفات الورقة الامتحانية بنظام البوكليت، وتنمية مهارات الفهم الجيد وتنظيم الوقت أثناء أداء الامتحان، مشيرة إلى حرص المديرية الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم الأكاديمي لأبنائنا الطلاب.
البث عبر منصة Microsoft Teams
وأوضحت أن البث المباشر يتم من خلال منصة Microsoft Teams، داعية الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة لضمان تحقيق أقصى استفادة من المراجعات النهائية.
نخبة من أفضل المعلمين
ويشارك في تقديم المراجعات نخبة مختارة من أفضل المعلمين ذوي الخبرة والكفاءة، من خلال شرح مبسط، ومراجعات مركزة، وتدريب عملي على نظام البوكليت.رابط البث المباشر
يمكن للطلاب الدخول إلى البث المباشر للمراجعات النهائية طبقًا للجدول المعلن عبر الرابط التالي:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY2ZGE2MDUtZTUyYy00Yjg4LWE4OGQtNzdiN2U2OTI3YWJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ed06fae-340b-4170-a72a-afb3aa404daf%22%2c%22Oid%22%3a%22140a9e9b-7656-4e56-bcdc-4b76f5ae33fc%22%7d
مواعيد المراجعات