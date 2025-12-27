جوجل باتنتس يظهر براءات اختراع يمنية

جوجل باتنتس يظهر براءات اختراع يمنيةأظهر موقع جوجل باتنتس (Google Patents) الخاص بتسجيل بيانات الاختراع، أبحاث علمية لفريق أكاديمي من جامعة صنعاء تتعلق بتطوير وصناعة الدواء وأنظمة توصيل الدواء وذلك ضمن قائمة الأبحاث المنشورة في الموقع.

ويعد جوجل باتنتس موقع مخصص لبيانات براءات الاختراع ويتضمن براءات الاختراع وكل مايتعلق ببراءات الاختراع، حيث أظهر الموقع أبحاث علمية لفريق أكاديمي من علماء جامعة صنعاء برئاسة أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة بجامعة صنعاء البروفيسور محمود البريهي، وعدد من الباحثين، تضمنت أبحاث مخصصة لتطوير وصناعة الدواء ودورها في تحسين الصناعة الدوائية والرعاية الصحية للمجتمع محلياً ودولياً.

وأكد البروفيسور البريهي أن هذه الأبحاث التي تم تصنيفها في بيانات براءات اختراع جوجل تُعد من الابحاث المهمة في صناعة وتطوير الدواء والتي تم ربط ابحاث صناعة الدواء من المصادر الصناعية ومن المصادر الطبيعية والاعشاب التي تتميز به اليمن عن بقية دول العالم .. مبيناً ان هذا الانجاز يؤدي الى رفع مكانة ومرتبة جامعة صنعاء في التصنيفات العالمية من خلال قوه هذه الابحاث وتاثيرها في مجتمع الباحثين على مستوي العالم.

وأشار إلى أن هذه الأبحاث التي تصدرت موقع "براءات اختراع جوجل" انما يؤكد قدرة علماء جامعة صنعاء على الابداع والتميز في مجال صناعة الدواء وانظمة توصيل الدواء، مبيناص أن الأبحاث تضمنت " صناعة أدوية لأمراض مختلفة، مثل تخفيض الضغط، وتخفيض السكر، ومضاد السرطان، والدهون، ومسكنات الألم، ومضاد تخثر الدم وعلاج قرحة المعدة وأمراض أخرى".

وأوضح البروفيسور البريهي، أن الدواء يبدا بفكرة والفكرة تترجم الى مشروع وخطة صناعة الدواء ثم يكون دواء بعد انتاجه ويمر بكل معايير ومراحل التصنيع والانتاج الدوائي في مسارات بحثية صيدلانية تخصصية متعددة لها ارتباط كامل ابتداء من مرحلة علاقة التصميم الدوائي في الخواص الفيزيائيه والكيميائية الصيدلانية للمصادر الصناعية وعلم العقاقير للمصادر الطبيعة ثم اختيار مكونات الدواء قبل التتصنيع وصولاً إلى أنظمة توصيل الدواء المتقدمة.

واعتبر البراءة حق استئثاري يُمنح لاختراع ما وتعود البراءات بالنفع على المخترعين من خلال تزويدهم بالحماية القانونية لاختراعاتهم، ومع ذلك، فإن البراءات تعود بالفائدة أيضاً على المجتمع من خلال إتاحة النفاذ العام إلى المعلومات التقنية عن هذه الاختراعات، وبالتالي تسريع وتيرة الابتكار.

وبارك البرفيسور البريهي لقيادة وعلماء جامعة صنعاء هذا التفوق والإنجاز الذي يرفع مكانة اليمن في المحافل الدولية والعالمية في مجال البحث العلمي، موضحاً أن هذا الإنجاز لم يكن أول مرة فقد سبق ان تميز فريق البحث العلمي اليمني بإنجاز بحث اعتمدت عليه شركة المانية Netszch في تطوير وصناعة جهاز لتحليل الادوية.

وأكد أن عدد الأبحاث ومايتعلق بالباحثين وفريق البحث العلمي من جامعة صنعاء، الذين تم ظهورهم في قائمة نشر أبحاث جوجل باتنتس، وبيانات براءات الاختراع، موجودة أسمائهم وعناوين ابحاثهم في الموقع عبر الرابط التالي".

https://patents.google.com/scholar/3668419596722871974

الجدير بالذكر أن براءات اختراع جوجل بدات في 14 ديسمبر 2006 وتستخدم "نفس التقنية التي تستخدمها كتب جوجل الأساسية، وتم تحديثها في عام 2012 بتغطية مكتب براءات الاختراع الأوروبي وأداة وفي عام 2013، تم توسيعه ليشمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الألماني والمكتب الكندي للملكية الفكرية والإدارة الوطنية للملكية الفكرية في الصين.

وتمت ترجمة جميع براءات الاختراع الأجنبية إلى اللغة الإنجليزية وإتاحتها للبحث في عام 2015 تم طرح إصدار جديد على موقع Patents.google.com مع واجهة مستخدم جديدة، ودمج الباحث العلمي من جوجل مع التصنيفات الآلية لبراءات الاختراع التعاونية، وتجميع نتائج البحث في تصنيفات براءات الاختراع التعاونية، وفي عام 2016، أُعلن ع تغطية 11 مكتب براءات إضافي.