الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار الفنان الصري الكبير محمد منير قلق جمهوره ومحبيه، بعد نقله إلى المستشفى جراء وعكة صحية مفاجئة ألمت به.

تطورات الحالة الصحية لمحمد منير

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان، مشيرا إلى أنه نُقل إلى أحد المستشفيات، لإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية الدقيقة والاطمئنان على صحته، لتفادي أي مضاعفات محتملة.

وغادر منير المستشفى منذ يومين، بعد تحسّن حالته الصحية واستقرارها بشكل كامل، حيث أكد الأطباء أن حالته لا تستدعي القلق.

وأضاف أن الحالة الصحية للفنان مستقرة، وأنه يستجيب للعلاج بشكل إيجابي، مع الالتزام بتعليمات الأطباء خلال المرحلة الحالية، على أن يعود تدريجياً إلى نشاطه الفني خلال الأيام المقبلة، فور انتهاء فترة الراحة المقررة.

هذا وقال الطبيب المعالج للفنان، أن الحالة الصحية لـ"الكينغ" لم تكن حرجة كما أُشيع، وأنه عانى من مشكلات في الأمعاء، إلى جانب ضيق في التنفس ناتج عن نزلة برد شديدة، مؤكداً أن التدخل الطبي السريع ساهم في استقرار حالته خلال وقت قصير.

من ناحية ثانية، يواصل الفنان حالياً التحضيرات الخاصة بعدد من الحفلات والمشروعات الغنائية الجديدة، عقب الاطمئنان على حالته الصحية، ويُنتظر أن يحيي حفلًا جماهيريًا ضخمًا في دبي، بمشاركة نجم الراب ويجز، وذلك يوم 17 يناير/كانون الثاني 2026.