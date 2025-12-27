الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد مسيرة فنية وإخراجية مميزة، توفي السبت، المخرج المصري داود عبد السيد، بعد صراع طويل مع المرض.

سبب وفاة المخرج الكبير داوود عبد السيد

وأعلنت نقابة المهن السينمائية المصرية، وفاة النجم عن عمر يناهز 79 عاماً.

وتعرض داود عبد السيد منذ عدة أشهر إلى أزمات في الكلى، وصلت إلى الفشل الكلوي، وكان يجري عمليات غسيل الكلى بشكل مستمر، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الماضية، وتوفي داخل منزله.



يعد داود عبد السيد أحد أبرز المخرجين السينمائيين المصريين، ولقب بفيلسوف الإخراج السينمائي، نظراً لكون أفلامه تحمل فلسفة خاصة.



بدأ المخرج الراحل حياته المهنية بالعمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها فيلم "الأرض" ليوسف شاهين و"الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، ثم توقف عن مزاولة هذا العمل، وقال: "لم أحب مهنة مساعد المخرج".

واختارعبد السيد أن ينزل بكاميرته إلى شوارع القاهرة، لصناعة أفلام تسجيلية اجتماعية عكست نبض الشارع المصري وقضاياه اليومية، أبرزها «وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم»، «العمل في الحقل»، و«عن الناس والأنبياء والفنانين»، حيث احتك مباشرة بالمواطنين، ما أسهم في تعميق فهمه للمجتمع المصري بمختلف طبقاته.

وفي مسيرته السينمائية، قدّم داود عبد السيد مجموعة من الأفلام الروائية البارزة، وشارك في كتابة عدد منها، لتصبح لاحقًا علامات فارقة في تاريخ السينما العربية. ومن أبرز هذه الأعمال أفلام «الكيت كات»، «أرض الخوف»، «البحث عن سيد مرزوق»، «الصعاليك»، «سارق الفرح»، و*«رسائل البحر»*.

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم «قدرات غير عادية»، الذي عُرض في دور السينما عام 2015، قبل أن يعلن بعدها اعتزاله العمل الفني.