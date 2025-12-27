أبو ريدة: حسام حسن قادر علي تحقيق طموحات الجماهير.. وصلاح قائد حقيقي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 10:29 مساءً - أعرب هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بمستوي المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية.

وقال أبو ريدة في تصريحات للبعثة الإعلامية المصرية: "مستوي منتخب مصر مبهر، وحاز علي إعجاب جميع المسؤولين في الاتحادات الإفريقية".

وواصل: حسام حسن مدرب كبير وقادر علي تحقيق طموحات الجماهير المصرية بعد توفير كافة السبل اللازمة للنجاح ونتمني أن تكلل الجهود بحصد كأس الأمم الأفريقية".

وأشاد أبو ريدة بالدور الكبير الذي يلعبه محمد صلاح نجم المنتخب في قيادة الفراعنة مؤكدًا أنه قائد حقيقي للاعبين ونجح في جعل المنتخب علي قلب رجل واحد.