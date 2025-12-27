التعادل يحسم قمة السنغال والكونغو

التعادل يحسم قمة السنغال والكونغوخيم التعادل الإيجابي 1-1 على مواجهة المنتخب السنغالي مع نظيره الكونغو الديمقراطية -السبت- في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وافتتح سيدريك باكامبو التسجيل لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 61، قبل أن يدرك ساديو ماني هدف التعادل للمنتخب السنغالي في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة، يتصدر المنتخب السنغالي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، ليتأجل حسم التأهل للدور التالي عن هذه المجموعة إلى الجولة الثالثة والأخيرة.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب بنين على نظيره البوتسواني بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب يوهان روش في الدقيقة 28.

وبهذا الفوز، حصد منتخب بنين أول ثلاث نقاط له في البطولة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، بينما بقي منتخب بوتسوانا من دون نقاط في ذيل الترتيب، بعد تلقيه الخسارة الثانية تواليا، عقب هزيمته أمام السنغال بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.