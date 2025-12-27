أخبار مصرية

ضبط شخص لتجميع بطاقات شخصية مقابل أموال للتأثير على التصويت بقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 09:31 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (أحد الأشخاص) بتجميع عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين مقابل منحهم مبالغ مالية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بإحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة قنا.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية ومبلغ مالى ، وبمواجهته أقر  بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

