الشركة المتحدة تنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل المخرج الكبير داود عبد السيد: كان نموذجا نادرا للمبدع المثقف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 08:19 مساءً - تنعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، رحيل المخرج الكبير داود عبد السيد، أحد أهم رموز السينما المصرية والعربية، وصاحب التجربة الفنية المتفردة التي أثرت الوجدان وطرحت أسئلة الإنسان والمجتمع بصدق وعمق.

وذكر بيان الشركة عبر صفحتها على فيس بوك «لقد كان الراحل نموذجا نادرا للمبدع المثقف، الذي قدم أعمالا خالدة ناقشت قضايا الإنسان والمجتمع بجرأة وصدق وعمق، وأسهمت في ترسيخ مكانة السينما المصرية كأداة للتنوير».

وأضاف «تتقدم الشركة المتحدة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وجمهوره في مصر والعالم العربي، فإنها تؤكد أن إرثه الفني والفكري سيظل حاضرًا، وأن أعماله ستبقى شاهدة على موهبة استثنائية ورؤية لا تموت.. رحم الله الفقيد، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».