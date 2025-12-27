بيان مشترك من مجموعة دول عابرة للأقاليم تعليقا على اعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال" بجمهورية الصومال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 08:19 مساءً - بيان مشترك لمجموعة دول عابرة للأقاليم يرفض اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» ويؤكد سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية

الصياغة الرسمية للبيان:

صدر بيان مشترك عن وزراء خارجية مجموعة من الدول العابر ة للأقاليم، وبمشاركة منظمة التعاون الإسلامي، تعليقًا على إعلان إسرائيل الصادر في 26 ديسمبر 2025 بشأن الاعتراف بإقليم «أرض الصومال»، تضمن ما يلي:

الإعراب عن الرفض القاطع لإعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» الواقع ضمن أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، لما يحمله هذا الإجراء غير المسبوق من تداعيات خطيرة على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وانعكاساته السلبية على السلم والأمن الدوليين، بما يجسد تجاهلًا واضحًا لقواعد القانون الدولي.

إدانة هذا الاعتراف بأشد العبارات لكونه يمثل خرقًا سافرًا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المبادئ الراسخة التي تؤكد احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

التأكيد على الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات أو ممارسات من شأنها المساس بوحدة الصومال وسلامته الإقليمية وسيادته على كامل أراضيه.

التشديد على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يشكل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ويتعارض مع المبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

الرفض القاطع لأي محاولات للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضهم، وهي مخططات مرفوضة شكلًا وموضوعًا وبصورة قاطعة.

وأكد الوزراء، في ختام البيان، تمسكهم بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعوتهم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في صون سيادة الدول ووحدة أراضيها، والحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.



