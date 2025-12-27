العالم اليوم - روسيا تعلن تدمير 111 مسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات

انتم الان تتابعون خبر روسيا تعلن تدمير 111 مسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 ديسمبر 2025 07:17 مساءً - قالت وزارة الدفاع ‌الروسية، السبت، ⁠إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 111 ‌طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها خلال 3 ساعات فوق ست مناطق روسية، منها ‍ثمان فوق موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع ‌الروسية: "في 27 ديسمبر، من الساعة 15:00 إلى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي 111 طائرة مسيرة أوكرانية: 73 فوق منطقة بريانسك، و20 فوق منطقة كالوغا، و8 طائرات مسيرة فوق منطقة موسكو، و5 فوق منطقة تولا، و3 فوق منطقة أوريول، و2 فوق منطقة سمولينسك".

وذكرت الهيئة الروسية للرقابة ‌على الطيران (‍روسافياتسيا) ‍أن مطاري فنوكوفو وشيريميتييفو في موسكو ‌فرضا قيودا مؤقتة على المجال الجوي لدواع أمنية.

وبحسب وكالة "تاس"، فقد وصل عدد الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها أثناء اقترابها من موسكو منذ بداية اليوم السبت إلى 26 طائرة مسيرة.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى في البلاد بصواريخ وطائرات مسيرة اليوم السبت قبل اجتماعه مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وذكر زيلينسكي ​أن الهجوم الذي وقع خلال الليل هو رد روسيا على جهود السلام الجارية التي تتوسط فيها واشنطن، وقال إن الهجوم تضمن نحو 500 طائرة مسيرة و40 صاروخا وأدى إلى قطع الكهرباء والتدفئة في أجزاء من العاصمة الأوكرانية.

وقبل الهجمات، قال زيلينسكي إن المحادثات التي يجريها في ولاية فلوريدا الأميركية غدا الأحد ستركز على الأراضي التي سيسيطر عليها كل طرف بعد توقف القتال ‌الذي اندلع في فبراير 2022 بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو الصراع الأكثر إزهاقا للأرواح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.