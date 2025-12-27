الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد شمال شرق الولايات المتحدة تساقط الثلوج في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية وإعلان المسؤولين في ولايتي نيويورك ونيوجيرزي حالة طوارئ جوية رغم انحسار العاصفة بحلول منتصف الصباح.

عاصفة ثلجية تعطل أكثر من 14 ألف رحلة داخلية بأميركا

ووجهت السلطات المواطنين في معظم أنحاء شمال شرق البلاد بالبقاء بعيدا عن الطرق تحسبا للظروف الجوية الخطيرة.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول في بيان "أولويتي القصوى هي سلامة سكان نيويورك، وسأستمر في دعوتهم إلى توخي الحذر الشديد طيلة فترة هذه العاصفة".

وبحلول صباح السبت، قال بوب أورافيك، خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية بالقرب من واشنطن العاصمة إن المنطقة التي تمتد من سيراكيوز بوسط نيويورك إلى لونج آيلاند في جنوب شرق الولاية وكذلك ولاية كونيتيكت شهدت تساقط ما بين ستة إلى 10 بوصات من الثلوج.

وأضاف أورافيك أن نيويورك شهدت تساقط ما بين بوصتين إلى أربع بوصات من الثلج خلال الليل، مع تسجيل 4.3 بوصة في سنترال بارك، وهو أعلى مستوى منذ 2022.

واستطرد قائلا "النبأ السار هو أن تساقط الثلوج الكثيف قد انتهى. سيتساقط بعض الثلج الخفيف هذا الصباح، وسيتلاشى بحلول فترة ما بعد الظهر".

لكن الطقس أثر على حركة السفر. فقد تم السبت بحسب موقع (فلايت أوير) لتتبع الرحلات الجوية تأجيل وإلغاء ما يربو على 14400 رحلة جوية داخلية في الولايات المتحدة حتى وقت لاحق من الصباح، وكان معظمها في منطقة نيويورك، منها في مطارات جون إف.كنيدي الدولي ولاجوارديا ونيوارك ليبرتي الدولي.

وأفاد الموقع بإلغاء 2100 رحلة دولية السبت.