الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت إن بلاده تواجه "حربا شاملة" تشنّها الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، بعد مرور ستة أشهر على الضربات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.

إيران تواجه حرباً شاملة من أميركا وأوروبا وإسرائيل

وقال في تصريحات للموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "برأيي، نحن في حرب شاملة بمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا، لا يريدون لبلدنا أن يكون واقفا".



وبمبادرة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أعادت الأمم المتحدة في 28 أيلول فرض عقوباتها على إيران على خلفية برنامجها النووي، إثر فشل المفاوضات في التوصّل إلى تسوية له.