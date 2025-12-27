بيراميدز يقترب من حسم صفقة حمدى فتحى فى الميركاتو الشتوى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 06:31 مساءً - اقترب نادي بيراميدز من حسم صفقة التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة النادي لتدعيم خط وسط الفريق بعناصر قوية وذات خبرات كبيرة.

وجدد بيراميدز مفاوضاته مع إدارة الوكرة من أجل ضم اللاعب في يناير المقبل، خاصة أن حمدي فتحي يُعد من الأسماء التي تحظى باهتمام كبير داخل النادي بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه في الدوري القطري.

ويرتبط حمدي فتحي بعقد مع الوكرة يمتد حتى نهاية موسم 2027، إلا أن اللاعب كان قريبًا من الانضمام إلى بيراميدز قبل انطلاق الموسم الجاري، قبل أن يتمسك النادي القطري باستمراره ويرفض رحيله فى ذلك التوقيت.

ويأمل مسؤولو بيراميدز في حسم الاتفاق نهائي مع الوكرة خلال الأيام المقبلة، وإنهاء الصفقة وتدعيم خط الوسط بلاعب يمتلك الخبرة والإمكانات الفنية المطلوبة، استعدادًا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وتعمل إدارة نادي بيراميدز، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، على وضع خريطة واضحة لاحتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في ظل الرغبة في تدعيم عدد من المراكز الأساسية من أجل المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.

وأكد يورتشيتش، في تصريحات سابقة، أن الفريق فى حاجة إلى تغيير الدماء في بعض المراكز، وعلى رأسها قلب الدفاع، حيث يسعى بيراميدز للتعاقد مع مدافعين اثنين في قلب الدفاع، من أجل زيادة العمق الدفاعي ورفع مستوى المنافسة داخل الفريق.

كما أبدى المدير الفني حاجة الفريق للتعاقد مع لاعب رقم 10، يمنح بيراميدز الأفضلية الهجومية، ويمتلك الحلول الفردية القادرة على صناعة الفارق وتغيير مجرى المباريات، في ظل ضغط المباريات وتنوع البطولات التي يشارك فيها الفريق.

أزمة الأجنحة فى بيراميدز

وتبرز أزمة الأجنحة كأحد الملفات المهمة داخل بيراميدز، خاصة مع غياب مصطفى فتحي لانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني، وعودته في يناير، ما يعني ابتعاده عن التدريبات لفترة طويلة، إلى جانب استمرار احتياج البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لمزيد من الوقت من أجل التأقلم مع الفريق.