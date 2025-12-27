استقرار الأسهم الأوروبية
استقرت الأسهم الأوروبية اليوم بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب بفضل تزايد الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة إلى 572.97 نقطة.
وتراوح أداء البورصات الإقليمية بين الاستقرار والانخفاض. وتراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن 0.2 بالمائة واستقر المؤشر داكس الألماني.
وقفز سهم بوما 13 بالمائة بعد أن ذكر تقرير لوكالة بلومبرج نيوز أن شركة أنتا الصينية للمنتجات الرياضية من بين الشركات التي تبحث الاستحواذ على شركة الملابس الرياضية الألمانية.
وساهم التقدم المحرز نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا أيضا في تعزيز المعنويات هذا الأسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار الأسهم الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.