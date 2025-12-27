استقرار الأسهم الأوروبية

استقرار الأسهم الأوروبيةاستقرت الأسهم الأوروبية اليوم بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب بفضل تزايد الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة إلى 572.97 نقطة.

وتراوح أداء البورصات الإقليمية بين الاستقرار والانخفاض. وتراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن 0.2 بالمائة واستقر المؤشر داكس الألماني.

وقفز سهم بوما 13 بالمائة بعد أن ذكر تقرير لوكالة بلومبرج نيوز أن شركة أنتا الصينية للمنتجات الرياضية من بين الشركات التي تبحث الاستحواذ على شركة الملابس الرياضية الألمانية.

وساهم التقدم المحرز نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا أيضا في تعزيز المعنويات هذا الأسبوع.