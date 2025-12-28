نيجيريا تُسقط تونس في مباراة مُثيرة

نيجيريا تُسقط تونس في مباراة مُثيرةتأهل منتخب نيجيريا إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بعد فوز صعب ومثير على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات يوم السبت.

وأحرز فيكتور أوسيمين هدف تقدم نيجيريا في الدقيقة 44، ثم أضاف نديدي الهدف الثاني بالدقيقة 50، قبل أن يكمل الثلاثية أديمولا لوكمان في الدقيقة 67.

وانتفض منتخب تونس في الشوط الثاني ليسجل منتصر الطالبي الهدف الأول في الدقيقة 74 وأضاف علي العابدي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول ويضمن التأهل في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد تونس عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وسيلعب منتخب تونس المباراة المقبلة يوم الثلاثاء ضد تنزانيا، بينما يتقابل في نفس الوقت المنتخب النيجيري مع نظيره الأوغندي.