وزير الشباب والرياضة يشهد ملتقى توظيف مصر لذوي الهمم بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 04:25 مساءً -

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات ملتقى توظيف مصر لذوي الهمم، والذي أُقيم بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.

وشهد الملتقى مشاركة 24 شركة من القطاع الخاص في مختلف المجالات، حيث وفرت ما يقرب من 900 فرصة عمل مخصصة لذوي الهمم، وذلك في خطوة تعكس التزام مؤسسات القطاع الخاص بدورها المجتمعي، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إتاحة فرص عمل حقيقية ومستدامة لهذه الفئة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، في كلمته خلال الملتقى، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بشكل مستمر على إطلاق المبادرات والبرامج التي تساهم في تأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا.

وقال الوزير: "ذوو الهمم يمتلكون طاقات وقدرات كبيرة، وواجبنا هو توفير البيئة الداعمة التي تساعدهم على إبراز هذه القدرات والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع".

وأضاف الدكتور أشرف صبحي: "ملتقيات التوظيف تمثل حلقة وصل حقيقية بين الشباب وسوق العمل، ونسعى من خلالها إلى توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، بالتعاون مع شركائنا من القطاع الخاص، إيمانًا منا بأن تمكين ذوي الهمم هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن".

شهد الملتقي حضور نانيس الناقوري رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، محمود فوزي فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، منال جمال مستشار الوزير لتمكين الشباب، أحمد جابر مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية.