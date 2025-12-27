الرياض - كتبت رنا صلاح - نفى ائتلاف الوطنية، الجمعة، الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وفاة زعيمه الدكتور إياد علاوي، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة.

ائتلاف الوطنية ينفي وفاة زعيمه إياد علاوي

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للائتلاف أن ما يتم تداوله من أخبار ليس سوى شائعات عارية عن الصحة، هدفها النيل من الرموز الوطنية وإثارة البلبلة.

ودعا الائتلاف وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والالتزام بالمسؤولية المهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى التضليل.