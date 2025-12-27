الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71266 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71266 شهيدا

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171219 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 48 ساعة الماضية 29 شهيدا، بينهم 6 شهداء جدد، و25 شهيدا جرى انتشال جثامينهم، و8 إصابات.



وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي 414 شهيدا، و1142 مصابا، وجرى انتشال 679 جثمانا.