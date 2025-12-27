جراديشار ومحمد شريف فى هجوم الأهلى أمام المصرية للاتصالات بكأس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 04:25 مساءً - أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، تشكيل الفريق لمواجهة المصرية للاتصالات فى المباراة التي تجمع الفريقين فى الخامسة مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد وياسين مرعي وأشرف داري ومحمد شكري.

خط الوسط: احمد نبيل كوكا وأحمد رضا ومحمد عبدالله وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف ونيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حازم جمال ومصطفى العش وأحمد عابدين وحسين الشحات وحمزة عبدالكريم وابراهيما كاظم وابراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

الأهلي يواجه المصرية للاتصالات اليوم على استاد السلام

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى اليوم مع فريق المصرية للاتصالات في دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2025-2026، تبدأ المباراة تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب استاد السلام.

المباراة هي الأولى بين الفريقين عبر تاريخ مسابقة كأس مصر، بينما التقى الفريقان اربع مرات في بطولة الدوري العام، فاز الأهلي في ثلاث مباريات وتعادل الفريقان في مباراة واحدة.

يتصدر الأهلي قائمة الفرق التي فازت ببطولة كأس مصر برصيد 39 مرة، منها مرتين مناصفة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 29 مرة منها مرتين بالمشاركة مع الأهلي، وفاز كل من الاتحاد السكندري والترسانة بالبطولة ستة مرات، وفاز بها المقاولون العرب ثلاث مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري وبيراميدز.

يذكر أن الفائز في مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات يلتقي في دور الـ16 مع فريق فاركو الذي فاز في دور الـ32 على فريق تليفونات بني سويف بهدفين مقابل لاشيء.