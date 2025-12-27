أخبار اليمن : طقس بارد وتحذير من البحر

طقس بارد وتحذير من البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة وتظل الأجواء باردة، ورياحاً نشطة على المناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل حدوث تحسن طفيف وتدريجي في درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر، ومع ذلك تظل الأجواء باردة إجمالاً في المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية.

وأشارت إلى رياح نشطة جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تصل أقصى سرعة لها، إلى 26 عقدة.

ونبه المركز المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من برودة الأجواء.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.