العالم اليوم - بـ"رسالة صارمة".. حسام حسن يشعل أجواء مواجهة أنغولا

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 ديسمبر 2025 04:21 مساءً - أكد المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن أهمية المباراة المرتقبة أمام أنغولا، الإثنين، في ختام منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، مشدداً على أن الجهاز الفني يتطلع للاستفادة منها فنياً بأقصى درجة، مع السعي لتحقيق الفوز احتراماً لقوة المنافس ومكانته.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، الأحد، إن منتخب أنغولا يعد من المنتخبات القوية والمحترمة، مشيراً إلى أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لتجهيز الفريق للمباريات المقبلة، في ظل امتلاك المنتخب روحاً وعزيمة تليق باسم منتخب مصر الكبير، وهدفه الدائم المتمثل في إسعاد الجماهير.

وشدد المدير الفني على أن المنتخب يضم لاعبين كباراً ومميزين يسعون لتحقيق طموحات الجماهير ومصلحة الوطن، مؤكداً أن جميع اللاعبين الـ28 المتواجدين في القائمة جاهزون، وأن مشاركة 19 لاعباً خلال مباراتين هو رقم جيد يعكس ثقته في الجميع.

ووجّه مدرب "الفراعنة" الشكر للجماهير المغربية على مؤازرتها للمنتخب المصري، معتبراً ذلك أمراً طبيعياً بين الأشقاء، كما أكد أن الجماهير المصرية دائماً ما تدعم المنتخبات العربية، وهو ما يعكس الروح الرياضية المتبادلة.

وأشار حسام حسن إلى أن المنتخب المصري يخوض كل مباراة بالطريقة المناسبة لتحقيق الفوز، مثمناً التزام اللاعبين وانسجامهم مع أي خطة لعب، ومؤكداً ثقته الكبيرة في جميع العناصر، وعلى رأسهم محمود تريزيجيه وأحمد زيزو لما يمتلكانه من مرونة فنية عالية.

وأعرب عن سعادته باستمرار "الفراعنة" في مدينة أكادير خلال دور الـ16، مؤكداً أن المشوار لا يزال طويلاً في البطولة القارية، في ظل امتلاك اللاعبين للإمكانات والحافز والروح العالية.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على تطور كرة القدم الإفريقية وقوة جميع المنتخبات المشاركة دون استثناء، مشيداً بتفاعل الجماهير المصرية مع الأداء والروح، ومثنياً على محمد الشناوي ووصفه بـ"الحارس العظيم"، مع تجديد ثقته الكاملة في جميع حراس المرمى، وكذلك في الظهير الأيمن محمد هاني.