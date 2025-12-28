أخبار اليمن : "يونيسف" تحذر من تفاقم معاناة أطفال غزة

"يونيسف" تحذر من تفاقم معاناة أطفال غزةحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأحد، من تفاقم معاناة الأطفال النازحين في قطاع غزة مع اشتداد العواصف الشتوية، مشيرة إلى أن الخيام المؤقتة لم تعد توفّر الحد الأدنى من الأمان في ظل انخفاض درجات الحرارة، والأمطار الغزيرة، والرياح القوية.

وقالت "يونيسف"، في تدوينة على منصة إكس، إن الطفلة صباح (3 سنوات) تحاول إبعاد مياه الأمطار عن خيمة عائلتها، في مشهد يلخّص الواقع اليومي لآلاف الأطفال الذين تحوّلت أماكن إيوائهم إلى مساحات مغمورة بالمياه، ما يعرّضهم للبرد والأمراض ويضاعف المخاطر الصحية عليهم.

وأكدت المنظمة أنها تواصل دعم الأسر المتضررة بمستلزمات الشتاء، إلا أن حجم الاحتياجات لا يزال هائلاً ويتجاوز الإمكانات المتاحة.

ودعت، من أجل حماية الأطفال وسلامتهم، إلى احترام وقف إطلاق النار والحفاظ عليه، والسماح بدخول الإمدادات الأساسية على نطاق واسع ودون عوائق.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

