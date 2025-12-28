أخبار اليمن : النواب يُدّين اعتراف الكيان الصهيوني بما يسمى جمهورية أرض الصومال

النواب يُدّين اعتراف الكيان الصهيوني بما يسمى جمهورية أرض الصومالأدان مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، اعتراف كيان الاحتلال الإسرائيلي المجرم بما يسمى بـ "جمهورية أرض الصومال".

واعتبر مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، اعتراف الكيان الإسرائيلي المغتصب للأراضي الفلسطينية وأجزاء من الأراضي العربية خاصة في لبنان وسوريا، بجمهورية أرض الصومال، تعديًا سافرًا وانتهاكًا خطيرًا لسيادة واستقلال دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وتماديًا في التدخل بشؤون الدول وتجاوزًا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

واستهجن، الصمت العربي، الإسلامي تجاه تصرف الإحتلال الصهيوني وتدخله السافر في الشأن الصومالي، والذي يُعّد انتهاكًا لسيادة جمهورية الصومال وتهديدًا خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة والقرن الأفريقي، ما ينعكس سلبًا على الأمن والسلم العالمي.

ودعا مجلس النواب، البرلمانات العربية والإقليمية والدولية وأحرار العالم إلى الضغط على حكوماتهم لاتخاذ مواقف منددة ورافضة لهذا التدخل السافر في شؤون الدول.

وجدد موقف اليمن الثابت والداعم للقضايا العربية وللمظلومين في العالم، مؤكدًا احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها والتصدي لكافة المؤامرات والمخططات التي تُحاول فرض أجندة سايكس بيكو جديدة.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ مواقف حازمة، وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية ازاء هذه التصرفات والممارسات العدوانية وغير القانونية وبما يضمن احترام سيادة الدول.

كما جددّ مجلس النواب مطالبته بتفعيل قرارات محكمة العدل الدولية القاضية بمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم نتن ياهو على كل ما ارتكبوه من مجازر وجرائم حرب مروعة وإبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير قطاع غزه.

