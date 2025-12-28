العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن انسحابه من قباطية بالضفة الغربية

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن انسحابه من قباطية بالضفة الغربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 ديسمبر 2025 06:23 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، انسحاب قواته من بلدة قباطية في محافظة جنين بشمال الضفة الغربية، بعد عملية عسكرية بدأها الجمعة إثر هجوم مركّب داخل إسرائيل أودى بشخصين.

وكان الجيش أطلق عملية عسكرية كبيرة الجمعة وفرض "إغلاقا كاملا" في قباطية، مسقط رأس الفلسطيني البالغ 34 عاما الذي طعن شابة إسرائيلية تبلغ 18 عاما ودهس رجلا ستينيا بسيارته في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في رده على استفسارات وكالة فرانس برس: "الجيش أنهى عملياته في قباطية قبل ساعات صباح اليوم".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن أحمد زكارنة رئيس بلدية المدينة الواقعة جنوب محافظة جنين في شمال الضفة الغربية قوله إن الحركة في المدينة "شلت بالكامل" بعد إعلان الجيش منع التجوال.

وأشار زكارنة إلى أن القوات الإسرائيلية "أغلقت الحارات الفرعية والشوارع بالسواتر الترابية، و(قامت) بتجريف شوارع" وبعضها تم تجريفه "بالكامل".

وبحسب زكارنة داهم الجيش الإسرائيلي "خلال اليومين الماضيين نحو 50 منزلا، وحوّل ستة منها إلى ثكنات عسكرية إلى جانب مدرسة عزت أبو الرب".

وأشار رئيس البلدية إلى أن الجيش الإسرائيلي "احتجز 50 مواطنا، أفرج عن غالبيتهم باستثناء والد الأسير المصاب أحمد أبو الرب وشقيقيه" في إشارة إلى منفذ الهجوم.

وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس السبت جنودا إسرائيليين يحملون بنادق آلية وهم يتحركون في شوارع البلدة، فيما انتشرت أيضا مركبات مدرعة.

وكانت المحلات مغلقة، لكن كان بالإمكان رؤية رجال وأطفال يتجولون في الأنحاء.

وسبق ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب الأحد "استكمال إغلاق منزل منفذ عمليتي الدهس والطعن" اللتين وقعتا في بيت شان وعين حرود والعفولة.

وجاء الإعلان بعدما أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير تعليماته السبت "باستكمال إغلاق منزل منفذ الهجوم والمضي قدما في استكمال الإجراءات اللازمة لهدمه" وفق ما جاء في بيان.

وترى الحكومة الإسرائيلية أن عمليات هدم المنازل تشكل رادعا لكن المنتقدين ينددون بها ويرونها عقابا جماعيا يترك عائلات بلا مأوى.

وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

ومذاك، قُتل ما لا يقل عن 1028 فلسطينيا، بينهم مسلحون، على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ بداية الحرب في غزة، قُتل ما لا يقل عن 38 شخصا، بينهم أجنبيان، في هجمات نفذها فلسطينيون في الأراضي الإسرائيلية، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.