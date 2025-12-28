العالم اليوم - البرلمان الصومالي يُبطل اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

انتم الان تتابعون خبر البرلمان الصومالي يُبطل اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 ديسمبر 2025 02:19 مساءً - أقرّ البرلمان الصومالي بالإجماع، الأحد، قرارا يُعلن بطلان اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال".

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا" إن أعضاء مجلسي برلمان جمهورية الصومال الفيدرالية عقدوا اجتماعا استثنائيا لبحث اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال".

وأضافت أن أعضاء المجلسين وافقوا بالإجماع على قرار برفض ومنع انتهاك إسرائيل للسيادة الإقليمية لجمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد القرار على أن "الصومال دولة ذات سيادة كاملة وعضو في الأمم المتحدة، وتتمتع بشخصية قانونية وحدود معترف بها دوليا".

وشدد على أن أراضي الصومال غير قابلة للتجزئة، وأن الشعب الصومالي أمة واحدة غير قابلة للانقسام.

وأشار القرار كذلك إلى أن أي دعوى انفصال أو اعتراف دولي بأرض الصومال "لا تستند إلى أساس قانوني".

وكان مندوب جمهورية الصومال الفيدرالية الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير الصومالي بالقاهرة علي عبدي أوراي، أكد، في وقت سابق الأحد، رفض بلاده القاطع لإعلان إسرائيل الاعتراف بما يسمى بـ"إقليم أرض الصومال"، واصفا هذه الخطوة بأنها باطلة ومرفوضة وعديمة الأثر القانوني.

جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، حيث شدد على أن ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وتعديا واضحا على وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومحاولة مرفوضة لتقويض الشرعية الدولية ودعم النزعات الانفصالية.