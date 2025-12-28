لمتابعة تطبيق منظومة الدعم النقدي.. مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للعدالة الاجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 ديسمبر 2025 01:33 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للعدالة الاجتماعية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

ويأتي الاجتماع استكمالًا لما أعلنه رئيس الوزراء مؤخرًا بشأن عزم اللجنة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتطبيق منظومة الدعم النقدي بصورة تجريبية في إحدى المحافظات، تمهيدًا لتقييم التجربة ودراسة تعميمها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة.