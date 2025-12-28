العالم اليوم - اليمن.. إحباط محاولة تسلل حوثية شمال غربي كرش

انتم الان تتابعون خبر اليمن.. إحباط محاولة تسلل حوثية شمال غربي كرش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 ديسمبر 2025 08:11 صباحاً - أعلنت القوات الجنوبية في اليمن، المرابطة في جبهة حمالة شمال غربي كرش، مساء السبت، إحباط محاولة تسلل نفذتها عناصر تابعة لميليشيا الحوثي باتجاه الخطوط الأمامية.

ونقل بيان صادر عن القوات الجنوبية عن مصدر عسكري في اللواء 13 صاعقة قوله إن وحدات القوات المرابطة في جبهة حمالة اشتبكت مباشرة مع العناصر المتسللة، وتمكنت من إفشال المحاولة وإجبارها على التراجع والفرار.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن تكبيد العناصر الحوثية خسائر بشرية بين قتلى وجرحى، مؤكدًا أن المحاولة باءت بالفشل الكامل نتيجة الجاهزية القتالية العالية واليقظة المستمرة التي تتمتع بها القوات العاملة في القطاع.

وفي السياق ذاته، نفذت مدفعية القوات المسلحة الجنوبية ضربات مركزة ودقيقة استهدفت ثكنات ومواقع للميليشيا الحوثية، ردًا على اعتداءاتها المتكررة واستهدافها للقرى الآهلة بالسكان والمواطنين الآمنين، وفق البيان.

وأكد المصدر العسكري أن القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد، وأن أي محاولة اعتداء أو تحرك عدائي مستقبلي سيُواجه برد حازم وقاسٍ.