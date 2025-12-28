العالم اليوم - جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن "أرض الصومال"

انتم الان تتابعون خبر جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن "أرض الصومال" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 ديسمبر 2025 09:23 صباحاً - من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، الإثنين، بشأن اعتراف إسرائيل المثير للجدل بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة.

وقبيل الجلسة، أصدرت 21 دولة، أغلبها إسلامية، بيانا مشتركا في وقت متأخر من السبت حذرت فيه من "تداعيات خطيرة" للقرار الإسرائيلي على "السلم والأمن في القرن الإفريقي" وفي منطقة البحر الأحمر الأوسع.

وتعمل "أرض الصومال"، وهي منطقة ذات أغلبية مسلمة في شمال الصومال ويبلغ عدد سكانها بضعة ملايين، بشكل مستقل فعليا منذ أكثر من 3 عقود.

وأصبحت إسرائيل، الجمعة، أول دولة في العالم تعترف باستقلال الإقليم الانفصالي، مما أثار إدانة من الحكومة الصومالية والشركاء الإقليميين.

وجاء هذا القرار قبل أيام فقط من تولي الصومال الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتضمن البيان المشترك، الذي نشرته قطر، "الرفض القاطع" من الدول الـ21 للخطوة الإسرائيلية، محذرا من أنها "تشكل انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي".

كما أدان البيان "محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج أرضه"، بعد تقارير أفادت بأن الاعتراف كان مرتبطا بجهود لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة.

وقال وزير خارجية "أرض الصومال"، عبد الرحمن طاهر دم، للقناة 12 الإسرائيلية، السبت، إن هذه الخطوة لا علاقة لها بالصراع في غزة.

ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن الاعتراف تم "بروح اتفاقيات أبراهام"، التي شهدت اعتراف عدة دول عربية رسميا بدولة إسرائيل.