الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى لكرة السلة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 ديسمبر 2025 10:25 مساءً - توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي ببطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على فريق الاتحاد السكندري، في المباراة اللي انتهت بنتيجة 89-85 في المباراة التي احتضنتها الصالة المغطاة بمدينة الغردقة.


نتائج الفترات
 

الفترة الأولى: تقدم فريق الاتحاد السكندري على فريق الأهلي بنتيجة 21-24.

 

الفترة الثانية: تقدم فريق الأهلي على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 50-46.

 

الفترة الثالثة: تقدم فريق الأهلي على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 66-65.

 

الفترة الرابعة: تقدم فريق الأهلي على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 89-85. 

 

رفع الأهلي رصيده في بطولات كأس السوبر المصري إلى بطولتين، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند أربع بطولات، ويبقى رصيد فريق الجزيرة عند بطولة واحدة.

 

طاقم تحكيم أجنبى
 

أدار اللقاء طقم تحكيمي ضم كلا من: البنمي خوليو أنايا، والصربي بيتر بيشيتش، والبلغاري فينتسيسلاف فيليكوف.

 

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

