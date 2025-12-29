مركز المناخ : أمطار متوسطة تضرب سواحل الدلتا وتمتد للقناة وسيناء خلال ساعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - أعلن الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تأثر البلاد بموجة من الأجواء الممطرة بدأت ملامحها صباح اليوم على مناطق متفرقة من شمال البلاد، مشيراً إلى أن خريطة الأمطار ستتسع لتشمل مناطق إضافية خلال الساعات القليلة القادمة.

خريطة سقوط الأمطار

وأوضح فهيم، أن محافظات شمال الدلتا تشهد حالياً هطول أمطار متوسطة الشدة، تركزت بشكل أساسي في محافظات "كفر الشيخ، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، دمياط".

وأكد أن التوقعات تشير إلى امتداد رقعة الأمطار مع حلول وقت الظهيرة وما بعدها لتشمل باقي محافظات الدلتا ومدن القناة ومناطق واسعة من سيناء.

توصيات للمزارعين والمواطنين

وتأتي هذه التصريحات في إطار المتابعة الدورية لـ مركز معلومات المناخ لتقديم الإنذار المبكر، خاصة للعاملين في القطاع الزراعي لتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع التغيرات الجوية المفاجئة وضمان

سلامة المحاصيل القائمة.

كما شدد المركز على ضرورة متابعة التحديثات اللحظية لحالة الطقس، نظراً لما تفرضه هذه الأجواء من تقلبات قد تؤثر على حركة التنقل والنشاط اليومي في المحافظات المعنية.