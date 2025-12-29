الرياض - كتبت رنا صلاح - هناك بعض الأطعمة الصحية التي تحتوي على مركبات معينة قد تساعد بشكل فعال على خفض الكوليسترول الضار (LDL) على المدى الطويل، خصوصا عند تناولها كجزء من وجبة عشاء خفيفة وصحية، وفي السطور التالية سنقدم لكم 4 أنواع من الأطعمة التي يمكن تناولها في الليل حتى تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

4 أطعمة تناولها ليلا تقلل مستويات الكوليسترول في الدم

أطعمة تقلل مستويات الكوليسترول

تساعد بعض الأطعمة الطبيعية على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتعزيز صحة القلب عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن، ومن أبرزها الشوفان لاحتوائه على ألياف البيتا جلوكان التي تساهم في تقليل امتصاص الكوليسترول، كما تُعد المكسرات مثل اللوز والجوز من الخيارات المفيدة بفضل الدهون الصحية التي تساعد على رفع الكوليسترول الجيد، وتأتي البقوليات كالعدس والحمص والفول لدورها في خفض الكوليسترول وتحسين صحة الأوعية الدموية، وفيما يلي التفاصيل.

الشوفان

يعتبر الشوفان مليئ بالألياف القابلة للذوبان، وخصوصا نوع يسمى “بيتا جلوكان”، حيث تشكل تلك الألياف مادة هلامية في الجهاز الهضمي ترتبط بالكوليسترول وتساهم في التقليل من امتصاصه في مجرى الدم، علاوة على أنها تتخلص من الكوليسترول عن طريق البراز.

المكسرات

كما أن المكسرات مليئة بالدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة (الدهون الصحية)، والألياف، والستيرولات النباتية، ويجدر بالإشارة إلى أن الستيرولات النباتية هي مركبات طبيعية تساهم في منع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، إلى جانب أن الدهون الصحية التي توجد في المكسرات قد تساهم في رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

الأسماك الدهنية

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسماك الدهنية هي مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تعرف بخصائصها المضادة للالتهابات وقدرتها على خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، علاوة على أنها تساعد على تحسين صحة القلب بشكل عام.

الزبادي

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، وعندما يكون مدعمًا بالستيرولات النباتية (غالبًا ما يتم الإشارة إلى ذلك على العبوة)، فإنه يكون فعال أكثر في خفض الكوليسترول، إذ تتنافس الستيرولات مع الكوليسترول على الامتصاص في الأمعاء.

