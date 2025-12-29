الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الحكومة الكويتية عن تعديلات هامة في نظام الإقامة والتأشيرات للعام 2026، بهدف توحيد الرسوم وتسهيل إجراءات الإقامة للوافدين والمستثمرين والعمالة المنزلية . تأتي هذه التعديلات ضمن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، وسنستعرض في هذا المقال أبرز التحديثات التي يجب على المقيمين والمستثمرين وأصحاب الأعمال معرفتها ظنكلص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحديثات تأشيرات الكويت 2026: كل ما تحتاج معرفته عن الرسوم والإقامة

رسوم تأشيرات الدخول والإقامة الجديدة

وفقاً للائحة التنفيذية الجديدة، حددت الحكومة الكويتية رسوم تأشيرات الدخول والزيارة بمبلغ 10 دنانير كويتية شهرياً لكل نوع من أنواع التأشيرات. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لتوحيد رسوم الإقامة بين الفئات المختلفة، بما يشمل الزائرين والمقيمين والمستثمرين وأصحاب الأعمال

تصاريح الإقامة للمستثمرين الأجانب

تم تحديد آلية جديدة لإصدار تأشيرات الإقامة للمستثمرين الأجانب عبر الهيئة الكويتية لتعزيز الاستثمار المباشر (KDIPA)، حيث يمكن منح الإقامة للمستثمرين لفترات تصل إلى 15 عاماً وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء. ويشترط تقديم طلب رسمي من الهيئة لتأكيد استيفاء المستثمر لجميع الشروط المطلوبة.

ضوابط تسجيل المواليد للوافدين

وضعت اللائحة التنفيذية فترة سماح لمدة أربعة أشهر لتسجيل مواليد الوافدين، بعدها تفرض غرامات مالية تبدأ بـ 2 د.ك يومياً خلال الشهر الأول وترتفع إلى 4 د.ك يومياً بعد ذلك. هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم تسجيل البيانات وتوحيد الإجراءات.

التحديثات الجديدة للعمالة المنزلية

حددت اللائحة العمر القانوني للعمالة المنزلية بين 21 و60 عاماً، مع إصدار تصاريح الدخول بناءً على طلب صاحب العمل وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة وشؤون الأجانب. كما يُسمح للعمالة المنزلية الحاصلة على تصريح إقامة بالبقاء خارج الكويت لمدة تصل إلى أربعة أشهر، بعد انتهاء هذه المدة تتوقف صلاحية الإقامة إلا إذا تم تقديم طلب تصريح غياب من الكفيل. ولا تشمل هذه القاعدة العمالة التي غادرت الكويت قبل سريان اللائحة الجديدة.

أهداف وزارة الداخلية من التعديلات الجديدة

أكدت وزارة الداخلية أن هذه التحديثات تهدف إلى تنظيم إجراءات الإقامة، وتوضيح الالتزامات لجميع الفئات، وتوحيد الرسوم، مع توفير إطار واضح للمستثمرين والمقيمين وأصحاب الأعمال ضمن نظام الإقامة الكويتي.

خلاصة تحديثات تأشيرات الكويت 2026

باختصار، تركز التعديلات الجديدة على ثلاث محاور رئيسية: توحيد الرسوم، تسهيل إجراءات المستثمرين، وضوابط العمالة المنزلية. على المقيمين وأصحاب الأعمال الالتزام بهذه الإجراءات لتجنب الغرامات والمشكلات القانونية المستقبلية.