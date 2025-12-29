الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، إنّ الصين تعارض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية وأعادت التأكيد على الدعم الصيني لسيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية.

الصين تعارض الاعتراف بأرض الصومال

وأضاف لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري "لا يجب على أي دولة أن تشجع أو تدعم القوى الانفصالية الداخلية في دول أخرى من أجل مصالحها الأنانية"، وحث السلطات في أرض الصومال على التوقف عن "الأنشطة الانفصالية والتآمر مع قوى خارجية".

وأصبحت إسرائيل، الجمعة أول دولة تعترف رسميا بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد كدولة مستقلة ذات سيادة، وسعت على الفور للتعاون معها في مجالات منها الزراعة والصحة والتكنولوجيا.