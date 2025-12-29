 زيلينسكي: واشنطن تعرض ضمانات أمنية لأوكرانيا لمدة 15 سنة

الرياض - كتبت رنا صلاح - اقترحت الولايات المتحدة على أوكرانيا ضمانات أمنية "متينة" في مواجهة روسيا لفترة 15 سنة قابلة للتمديد، بحسب ما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، مشيرا إلى أنه طلب مدّة أطول من واشنطن خلال لقائه الأحد بدونالد ترامب.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "أريد فعلا أن تكون هذه الضمانات أطول. وقلت له إننا نرغب في النظر في إمكانية طرح 30 أو 40 أو 50 سنة"، مشيرا إلى أن نظيره الأميركي وعده بدرس هذا المقترح.