الوطنية للانتخابات تتسلم نتائج جولة الإعادة للدوائر الـ19 وتعلنها 4 يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 02:27 مساءً - تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، كل نتائج الحصر العددي للدوائر الـ 19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى أجريت بها جولة الإعادة على مدار يومى السبت والأحد الماضيين، وذلك تمهيدا لتلقى التظلمات على قرارات اللجان العامة والبت فيها وإضافة أصوات المصريين بالخارج التى أدلى بها الناخبين يومي الأربعاء والخميس الماضيين وإعلان النتيجة الرسمية يوم الأحد المقبل الموافق 4 يناير 2026.

وبدأت فى الساعات الأولى من صباح اليوم اللجان الفرعية فى إعلان نتائج الفرز والحصر العددي لعدد من أدلوا بأصواتهم فى تلك الانتخابات ثم قامت اللجان العامة هى الأخرى بإعلان الحصر العددي.

ومن المقرر أن تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال اليوم تظلمات المرشحين على نتائج الحصر العددي وإجراءات الفرز وذلك خلال مدة 24 ساعة من إعلان الحصر ثم تقوم الهيئة بالفصل فى هذه التظلمات خلال مدة 24 ساعة من تقدم التظلم، وتخطر الهيئة المرشحين بنتيجة الفصل فى التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ البت فيها.

وأجريت جولة الإعادة للانتخابات الدوائر 19 فى 7 محافظات هى: الجيزة والإسكندرية والبحيرة والفيوم واسيوط وسوهاج وقنا، وذلك لاختيار 35 نائبا لعضوية مجلس النواب 2025.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب 2025 يتكون من 568 نائبا يتم انتخاب 284 بنظام الفردي و284 بنظام القائمة وتم إعلان فوز 484 نائبا حتى الآن بالنظامين ومتبيقى الحسم لـ84 نائبا.