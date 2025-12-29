الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت هيئة الدواء المصرية، تحذير من تداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب، والتي يمكن أن تؤثر على فاعلية الأدوية التي تتناولها، أو قد تسبب بعض الأضرار الصحية، لافتة إلى أن من بين هذه الأعشاب هو الزنجبيل، والذي يتميز بفوائده في خفض ضغط الدم وانخفاض مستوى السكر في الدم، وعلى الرغم من ذلك، حذرت من تناول الزنجبيل لبعض المرضى لأنه قد يؤثر على أدوية السكري، وارتفاع الضغط، وفي هذا المقال سنتعرف على أضرار شرب الزنجبيل وطريقة تأثيره على أدوية السكري وارتفاع ضغط الدم.

تحذير مهم من هيئة الدواء بشأن تناول الزنجبيل

أضرار الزنجبيل على مرضى السكري

قد يعاني مرضى السكري من مشاكل عند الإفراط في تناول الزنجبيل، وكشفت الدراسات أن الأفراط في شرب الزنجبيل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، وبالتالي يشكل خطرًا عليهم، لذلك يوصي باستشارة الطبيب قبل تناول الزنجبيل بجرعات كبيرة كعلاج منزلي، لتجنب آثاره على مستوى السكر أو تعارضه مع أدوية السكري.

أضرار الزنجبيل على ضغط الدم

من أضرار الزنجبيل الأخضر الطازج أن الإفراط في تناوله قد يسبب انخفاض في ضغط الدم، نظرًا لأنه غني بعناصره الطبيعية المركزة، مقارنة بالزنجبيل المجفف، مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض جانبية مثل عدم الاتزان، لذلك، ينصح مرضى الضغط والقلب بتوخي الحذر عند استخدامه بكميات كبيرة.

أضرار الزنجبيل

يمكن أن يتفاعل الزنجبيل مع الكثير من الأدوية والمكملات الغذائية الأخرى، وبالتالي يؤثر على فاعليتهما وزيادة احتمالية تعرض الشخص للآثار الجانبية، وفي هذا الإطار، وجهت هيئة الدواء، في وقت سابق، تحذير من تناول الزنجبيل لمرضي الضغط والسكري، لتأثيره السلبي والضار على أصحاب الأمراض المزمنة، نظرًا لتعارضه مع الأدوية الدورية مع حالاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تزداد فرص الإصابة بأضرار الزنجبيل عند تناول أكثر من 5 جرام يوميًا، لذا يوصي الأخصائيين بتجنب الإفراط في تناوله، وكذلك لمن لا يعانون أي من الأمراض المزمنة، ومن هذه الأضرار:

الحموضة

انسداد الأمعاء وتقرحات المعدة

الغازات المصحوبة بالتقلصات

الإسهال المزمن

النزيف في حالة اضطرابات الدم