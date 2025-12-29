أخبار اليمن : احذروا البرد القارس و"الضريب"

احذروا البرد القارس و"الضريب"توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً إلى شديد البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع طقس بارد إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومن المتوقع حدوث الصقيع (الضريب) على أجزاء محدودة منها.

بينما قد يكون الطقس بارداً بوجه عام في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، إب، الضالع، لحج، أبين وفي أجزاء من هضاب مأرب والجوف.

وحذر المركز المواطنين من الأجواء الشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية محاصيلهم من التلف، والمسافرين إلى المرتفعات الجبلية بأخذ الحيطة والحذر من الأجواء الباردة.