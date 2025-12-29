ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبيةارتفعت مؤشرات الأسهم ​الأوروبية في بداية التداولات اليوم، مدفوعة بصعود الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية.

وزاد المؤشر /ستوكس 600/ ​الأوروبي بنسبة 0.02 بالمائة عند بداية التداول وسجل 588.71 نقطة، منخفضًا بذلك عن مستوى قياسي بلغ 589.61 نقطة سجله في وقت سابق من الجلسة.

وفيما استقر المؤشران /فاينانشال تايمز 100/ البريطاني و/كاك 40/ الفرنسي، انخفض المؤشر /داكس/ الألماني بنسبة 0.2 بالمائة.

وضمن المؤشر /ستوكس 600/، زادت ​أسهم ​الشركات​ المرتبطة بالسلع الأساسية بنسبة 0.7 بالمائة إثر صعود أسعار المعادن النفيسة.

كما قدم قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية دعمًا للسوق الأوسع، لكن أسهم شركات قطاع الدفاع والفضاء انخفضت بنسبة 1.3 بالمائة.

ومن بين أبرز تحركات الأسهم في السوق الأوروبية اليوم، قفز سهم شركة أبيفاكس للتكنولوجيا الحيوية بنسبة 3.2 بالمائة لتكون من أكبر الرابحين على ​المؤشر.