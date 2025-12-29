ارتفاع الأسهم الأوروبية
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية التداولات اليوم، مدفوعة بصعود الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية.
وزاد المؤشر /ستوكس 600/ الأوروبي بنسبة 0.02 بالمائة عند بداية التداول وسجل 588.71 نقطة، منخفضًا بذلك عن مستوى قياسي بلغ 589.61 نقطة سجله في وقت سابق من الجلسة.
وفيما استقر المؤشران /فاينانشال تايمز 100/ البريطاني و/كاك 40/ الفرنسي، انخفض المؤشر /داكس/ الألماني بنسبة 0.2 بالمائة.
وضمن المؤشر /ستوكس 600/، زادت أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأساسية بنسبة 0.7 بالمائة إثر صعود أسعار المعادن النفيسة.
كما قدم قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية دعمًا للسوق الأوسع، لكن أسهم شركات قطاع الدفاع والفضاء انخفضت بنسبة 1.3 بالمائة.
ومن بين أبرز تحركات الأسهم في السوق الأوروبية اليوم، قفز سهم شركة أبيفاكس للتكنولوجيا الحيوية بنسبة 3.2 بالمائة لتكون من أكبر الرابحين على المؤشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع الأسهم الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.