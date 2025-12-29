‏كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد المتحدث باسم الحركة أبو عبيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 05:23 مساءً - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح باسم حركة حماس استشهاد المتحدث الرسمي باسم الحركة أبو عبيدة، مشيرة لاستشهاد قائد القسام محمد السنوار في قصف إسرائيلي خلال الحرب على غزة.

ولاحظ عدد من المراقبين اختفاء أبو عبيدة المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام في مراحل مهمة من العدوان الإسرائيلي على غزة، ولجوء حماس إلى البيانات الصحفية أو التغريدات المكتوبة بخلاف السابق، حيث كان أبو عبيدة صوت الحركة والكتائب في إعلان الموقف الرسمي لعدد كبير من القضايا.

وتضاربت الروايات حول مصير أبو عبيدة، إلا أن جيش الاحتلال الاسرائيلي وبعد نحو يومين على اغتياله، أكدت أنه قد قتل بالفعل في تلك العملية، وفق معلومات استخباراتية امتلكتها حول ذلك، بحسب ما أعلنه وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

ونقلت وسائل إعلام محلية فلسطينية عن أفراد في عائلة "أبو عبيدة" تؤكد اغتياله في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، لكن تضاربت الروايات لدى المصادر في حماس حول مصير المتحدث باسم القسام.