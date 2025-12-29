شاهد نتيجة مباراة منتخب الفراعنة ضد أنجولا بعد مرور 15 دقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 06:31 مساءً - مرت 15 دقيقة وما زال التعادل السلبي قائماً بين منتخب مصر وأنجولا، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين حالياً على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026.

لمتابعة أخبار بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 عبر بوابة كأس أمم أفريقيا اضغط هنا

وجاءت أخطر المحاولات في الدقيقة العاشرة للمنتخب الأنجولي، بعد كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى من لاعب أنجولا شيكو بانزا قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إسميفانيو كيالوندا غاسبار ولكن مرت فوق العارضة.

ويتصدر منتخب الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وتأكد صعوده إلى دور الـ 16 من منافسات البطولة، بينما يملك منتخب أنجولا نقطة وحيدة في رصيده عقب تعادله مع منتخب زيمبابوي في الجولة الماضية بنتيجة 1 – 1.

تشكيل منتخب مصر ضد أنجولا

وضم تشكيل منتخب مصر ضد أنجولا كل من: حراسة المرمى: مصطفى شوبير، وخط الدفاع: أحمد عيد، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، وخط الوسط: مهند لاشين، إبراهيم عادل، محمود صابر، وفي خط الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد.

بينما تضم دكة البدلاء في هذه المباراة كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمد صبحي، وخط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد حمدي، وخط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمد شحاتة، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، وخط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، أسامة فيصل.

مواجهات مصر وأنجولا

سبق للمنتخب الأنجولي أن واجه منتخب مصر فى نهائيات أمم أفريقيا مرتين، الأولى في مستهل مشوار الطرفين فى النسخة الجنوب أفريقية 1996 وتفوق "الفراعنة" بثنائية أحمد عبد العزيز "الكاس" في الدقيقتين 30 و 33 مقابل هدف سجله كوينزنهو فى الدقيقة 77 ثم جاء الموعد الثاني في ربع نهائي نسخة 2008 في غانا وتكرر السيناريو وتفوق "أبناء النيل" بنفس النتيجة بفضل ثنائية حسني عبدربه وعمرو زكي في الدقيقتين 23 من ركلة جزاء و53 وسجل مانوتشو هدف "الغزلان" الوحيد في الدقيقة 27 بعدها واصل فريق المدرب الكبير حسن شحاتة مشواره حتى توج باللقب للمرة السادسة في تاريخه على حساب الكاميرون وقدم أفضل مستوى له في البطولة على الإطلاق.

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا

وجاءت قائمة منتخب الفراعنة للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

منتخب مصر الأكثر تتويجًا في أمم أفريقيا

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي فى عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، ويأتي منتخب الكاميرون فى المركز الثانى برصيد 5 ألقاب، وغانا فى المركز الثالث برصيد 4 ألقاب.

كما يعد منتخب مصر الأكثر مشاركة فى تاريخ البطولة بـ26 ظهورًا، يليها كوت ديفوار (25) وغانا (24) والتى لن تكون ضمن المشاركين في المغرب هذه المرة.

لم توقف أرقام منتخب مصر القياسية عند هذا الحد، حيث حققت مباراة مصر أمام نيجيريا رقمًا قياسيًا فى عدد الأهداف فى مباراة واحدة بمجموع 9 أهداف، والتي انتهت بفوز الفراعنة على النسور (6-3)، عام 1963.

ويعد أحمد حسن وعصام الحضري الأكثر تحقيقًا للألقاب من بطولة كأس أمم أفريقيا، إذ توج الثنائي برفقة منتخب مصر بـ4 كؤوس، كانت أعوام 1998، 2006، 2008، 2010.

ويمتلك حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر السابق، الرقم القياسي الخاص بأكثر المدربين تتويجًا بلقب كأس أمم أفريقيا، حيث قاد "المعلم" المنتخب الوطني للفوز بـ3 ألقاب في البطولة القارية، في نسخ أعوام 2006 و2008 و2010، مع تشارلز جيامفي أعوام 1963، 1965، 1982.