أخبار اليمن : القسام تزف أبو عبيدة والسنوار وقادة بارزين

القسام تزف أبو عبيدة والسنوار وقادة بارزينأعلنت كتائب القسام، استشهاد عدد من أبرز قادتها خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، بينهم قائد أركانها محمد السنوار، إلى جانب ناطقها العسكري حذيفة الكحلوت، المعروف باسم "أبو عبيدة".

وبحسب بيان للناطق الجديد باسم الكتائب مساء اليوم، تولى محمد السنوار تولى قيادة أركان الذراع العسكرية لحماس خلفا لقائدها العام السابق محمد الضيف، ولعب دورا محوريا في التخطيط والتنفيذ لعملية السابع من أكتوبر 2023، كما أشرف على مجمل الخطة الدفاعية خلال الحرب اللاحقة. مشيراً إلى مسيرة السنوار التنظيمية الطويلة، التي تنقل خلالها بين مواقع قيادية عدة، بدءا من قيادة لواء خانيونس، وصولا إلى أركان القيادة العليا في كتائب القسام.

كما نعت كتائب القسام قائد لواء رفح محمد شبانة، الذي استشهد برفقة السنوار، مؤكدة دوره في سلسلة من العمليات النوعية، من عملية "الوهم المتبدد" التي أُسر خلالها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في يونيو 2006، إلى عملية أسر الجندي هدار غولدن في أغسطس 2014، وصولا إلى إسهاماته الميدانية خلال معركة "طوفان الأقصى".

وأعلن البيان كذلك استشهاد حكم العيسى، الذي شغل مواقع مركزية في التدريب والتأهيل العسكري ونقل الخبرات القتالية داخل الكتائب. وضمن الأسماء التي وردت في بيان النعي أيضا، رائد سعد، قائد ركن التصنيع العسكري وقائد ركن العمليات الأسبق، الذي ارتبط اسمه بتطوير منظومة التصنيع الذاتي لأسلحة كتائب القسام، من الصواريخ والعبوات الناسفة إلى الطائرات المسيّرة والزوارق، وهي قدرات قال البيان إن كان لها دور حاسم في معركة السابع من أكتوبر 2023 وما تلاها من مواجهة دفاعية طويلة.

سياسيا، شدد البيان على أن عملية السابع من أكتوبر شكّلت "انفجارا مدويا" في وجه الحصار والعدوان، وأسهمت في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، معتبرا أن الاحتلال أخفق في تحقيق أهدافه، سواء في كسر المقاومة، أو نزع سلاحها، أو استعادة أسراه بالقوة.

وأكد الناطق العسكري الجديد أن وقف إطلاق النار جاء نتيجة صمود الفلسطينيين، لا بفعل ضغوط سياسية أو عسكرية مورست على المقاومة.

وحذر البيان من تصاعد العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى، ومن سياسات التهجير والضم والتشريعات المتعلقة بالأسرى، داعيا إلى استمرار الحراك الشعبي والسياسي والقانوني في العالم لمحاسبة الاحتلال. كما وجّه تحية إلى قوى ومحاور إقليمية وشعوب قال إنها ساندت الفلسطينيين خلال الحرب.

ووجّه الناطق العسكري الجديد باسم القسام، نداء مباشرا إلى الأمة العربية والإسلامية لإغاثة قطاع غزة، مؤكدا أن توقف القتال لا يعني نهاية المعاناة، في ظل الدمار الواسع والأوضاع الإنسانية الكارثية.

وشدد على أن المقاومة، وفق تعبيره، ستبقى ما بقي الاحتلال، وأن تضحيات غزّة تمثل محطة فاصلة في مسار الصراع المفتوح مع "إسرائيل"، وتؤسس، من منظور كتائب القسام، لمرحلة جديدة في معادلات المواجهة.