أخبار اليمن : شيبان يلتقي ممثلي أطباء بلا حدود

شيبان يلتقي ممثلي أطباء بلا حدود

التقى وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان اليوم رئيس بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية هاني المليحي، ونائب رئيس البعثة السويسرية آينور أبسيميتوفا والمنسق الطبي لأطباء بلا حدود الإسبانية الدكتور عبدالعزيز هارون. شيبان يلتقي ممثلي أطباء بلا حدودالتقى وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان اليوم رئيس بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية هاني المليحي، ونائب رئيس البعثة السويسرية آينور أبسيميتوفا والمنسق الطبي لأطباء بلا حدود الإسبانية الدكتور عبدالعزيز هارون. جرى خلال اللقاء، مناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي وسير عمل مشاريع منظمات أطباء بلاحدود المختلفة. وأشاد الدكتور شيبان، بالدور الذي تضطلع به بعثات منظمات أطباء بلا حدود في دعم القطاع الصحي باليمن والذي تضرّر بشكل كبير جراء استمرار العدوان والحصار. وأكد أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنظمات بما يسهم في تجاوز التحديات التي تواجه القطاع الصحي ويساعد في الحد من معاناة المرضى. وأبدى وزير الصحة، استعداد الوزارة تذليل الصعوبات التي تواجه المنظمة مع الجهات ذات العلاقة للاضطلاع بمهامها الإنسانية والصحية على أكمل وجه. فيما استعرض ممثلوا منظمات أطباء بلا حدود، الأنشطة والخدمات التي تقدّمها المنظمات في عدد من المحافظات.

