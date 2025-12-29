جمهورية الصومال تشكر مصر على دعمها لسيادة ووحدة أراضيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 08:19 مساءً - قدمت جمهورية الصومال الفيدرالية، الشكر لمصر على دعمها لسيادة الجمهورية ووحدة أراضيها، وفق بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الصومال الفيدرالية.

وقد أكدت القاهرة الرفض التام للإجراءات الأحادية التي تمس سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وتتعارض مع الأسس الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت مصر إدانتها بأشد العبارات لاعتراف اسرائيل الأحادي بما يسمى "أرض الصومال" باعتباره انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوّض أسس السلم والأمن الدوليين، ويُسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

كما جددت رفضها التام للاعتراف بأي كيانات موازية أو انفصال بطرق غير شرعية وغير قانونية، مؤكدة دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وترفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.

وعُقد اجتماع المجلس الاستشاري الوطني الصومالي اليوم الإثنين، برئاسة الرئيس الصومالي، الدكتور حسن شيخ محمود، حيث ناقش عدة قضايا وطنية مهمة أبرزها مواجهة الاعتراف الإسرائيلي لإقليم أرض الصومال والحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.

وشارك في الاجتماع الذي جرى في القصر الرئاسي بمقديشو رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، ونائبه، صالح أحمد جامع، ورئيس ولاية جنوب الغرب، عبد العزيز حسن محمد (لفتاغرين)، ورئيس ولاية غلمدغ، أحمد عبدي كاريي (قور قور)، ورئيس ولاية هيرشبيلي، علي عبد الله حسين (علي غودلاوي)، ورئيس ولاية شمال الشرق، عبد القادر أحمد أوعلي، ومحافظ بنادر وعمدة مقديشو، حسن محمد حسين (مونغاب).

وأكد المجلس مجدداً موقف الصومال الثابت في الحفاظ على سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، كما يكفلها الدستور الانتقالي لجمهورية الصومال الفيدرالية، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي.

كما أعرب المجلس عن امتنانه العميق للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي دعمت وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، وتصدت في الوقت نفسه للغزو العدواني الإسرائيلي الذي انتهك القانون الدولي.