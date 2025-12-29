العالم اليوم - مصر تتعادل وتحسم الصدارة.. وجنوب إفريقيا تتأهل برفقتها

انتم الان تتابعون خبر مصر تتعادل وتحسم الصدارة.. وجنوب إفريقيا تتأهل برفقتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 ديسمبر 2025 09:23 مساءً - خيم التعادل السلبي على مواجهة مصر وأنغولا، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما أنهى منتخب أنغولا مشاركته في البطولة في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين.

وشهدت مباريات المجموعة أيضا فوز جنوب إفريقيا على زيمبابوي 3-2.

وفضل حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، الدفع عن بالعناصر الاحتياطية التي لم تشارك في مباراتي زيمبابوي وجنوب إفريقيا في الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات، حيث شارك الحارس مصطفى شوبير أساسيا إلى جانب أسماء عدة أبرزها الثنائي الهجومي مصطفى محمد وصلاح محسن، والظهير الأيسر أحمد فتوح ولاعبين أخرين.

وسيواجه منتخب مصر في دور الستة عشر، صاحب المركز الثالث في إحدى المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، يوم الخامس من يناير المقبل.