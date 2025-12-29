العالم اليوم - 13 قتيلا وعشرات المصابين بعد خروج قطار عن مساره في المكسيك

انتم الان تتابعون خبر 13 قتيلا وعشرات المصابين بعد خروج قطار عن مساره في المكسيك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 ديسمبر 2025 03:27 صباحاً - أعلنت السلطات الرسمية مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 98، بحادث قطار جنوبي المكسيك، الأحد.

وخرج قطار يقل 241 راكبا و9 من أفراد الطاقم عن مساره في ولاية واخاكا جنوبي المكسيك، حسبما أعلن سلاح البحرية الذي يشغل الخط.

وقال سلاح البحرية في بيان إن "القاطرة الرئيسية للقطار خرجت عن مسارها"، و"تم إسعاف الركاب على الفور" من قبل أجهزة الطوارئ.

وكشف سلاح البحرية عن حصيلة الضحايا، 13 قتيلا و98 مصابا.

ويربط القطار المكون من قاطرتين و4 عربات ركاب، خليج المكسيك بالمحيط الهادئ، ويستخدم عادة في الشحن ونقل الركاب.

وافتتح الخط عام 2023، واعتبر من بين أهم مشاريع البنية التحتية لحكومة الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، التي أُنجزت في إطار استراتيجية هدفت لتعزيز التنمية الاقتصادية في جنوب شرقي المكسيك.