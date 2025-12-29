العالم اليوم - إندونيسيا.. حريق في دار مسنين يقتل 16 شخصا

انتم الان تتابعون خبر إندونيسيا.. حريق في دار مسنين يقتل 16 شخصا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 ديسمبر 2025 05:19 صباحاً - شب حريق في دار ‌للمسنين بمدينة مانادو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا، حسبما نقلت وكالة الأنباء ‌الرسمية (أنتارا)، الإثنين.

وقال المسؤول في الشرطة عالم ‌شاه ​بي حسيبوان، إن الحريق في دار "ويردا داماي" للمسنين تم إخماده أخيرا في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأوضح المسؤول أن السلطات لا تزال تحقق في سبب اندلاعه.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "مترو تي في" ⁠الإخبارية، الحريق وهو يلتهم الدار، محولا سماء الليل إلى اللون البرتقالي، وظهر سكان وهم يساعدون أحد ‌المسنين على الخروج من المبنى المحترق.

وقال جيمي روتينسولو رئيس قسم الإطفاء في ‌مانادو للقناة الإخبارية، إن نزلاء الدار كانوا محاصرين داخل المبنى، مضيفا أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا ⁠بحروق.